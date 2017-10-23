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Новости. Общество
09:30, 23 Октября 2017

Мэрия подала в суд на "Чистобел" и МУП "Банно-прачечных услуг"

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Власти Петрозаводск в Арбитражном суде Карелии потребовали признать недействительными сделки по продаже муниципального имущества МУП "Банно-прачечных услуг" компании "Чистебел".

Как следует из материалов дела, администрация Петрозаводска обратилась в суд с иском к ООО "Чистобел", ООО "Онега", Петрозаводскому муниципальному предприятию Петрозаводского городского округа банно-прачечных услуг.

Власти попросили суд признать недействительными договора купли-продажи здания фабрики-прачечной площадью 6212,7 кв.м. и здания проходной площадью 11,3 кв.м., которые расположены на Пограничной. Договор заключен между МУП "Банно-прачечных услуг" и ООО "Чистобел".

Кроме этого, власти потребовали признать недействительным - договора купли-продажи помещения площадью 515,9 кв.м, расположенного на первом этаже здания на ул. Пограничная,19. Сделка заключена между ООО "Чистобел" и ООО "Онега".

Также власти добиваются признания недействительным договора купли-продажи земельного участка площадью 10028 кв.м, расположенного на Пограничной, 19. Договор заключен между Администрацией Петрозаводского городского округа и ООО "Чистобел". Кроме этого, мэрия просит признать недействительным договор купли-продажи земельного участка (доли в праве собственности), который заключили "Чистобел" и "Онега".

Власти требуют вернуть имущество в муниципальную собственность.

Напомним, в апреле 2016 года Верховный суд Карелии оставил в силе приговор горсуда Петрозаводска, приговорившего 2 годам колонии директора ООО "Чистобел" Евгения Лапина за хищение муниципальной собственности на 50 млн рублей.

По версии следствия, Лапин в 2010-2011 гг., обманув чиновников мэрии Петрозаводска и управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии получил в собственность муниципальное недвижимое имущество.

Бизнесмен смог оформить в собственность своей фирмы фабрику и проходную по ул. Пограничной, общая рыночная стоимость которых составляет не менее 65 миллионов рублей, по явно заниженной цене – 15,1 миллиона рублей. Следствие оценило ущерб в 49,9 миллиона рублей.

Суд первой инстанции арест с имущества снял и постановил возвратить его муниципальному образованию.

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