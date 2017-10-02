Мэрия поручила выяснить, из-за кого на Древлянке квартиры залило водой

Администрация Петрозаводска распорядилась установить причины и оценить последствия аварии в системах отопления домов на Древлянке, сообщает пресс-служба мэрии.

"Обследование внутридомовых систем отопления и квартир на предмет выявления возможного ущерба и установления причин, повлекших нарушения систем отопления в многоквартирных домах на Древлянке должно быть проведено в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Обследование должно быть проведено представителями АО "ПКС - Тепловые сети", "ТГК-1" и работниками управляющих компаний Петрозаводска, обслуживающих дома, в которых в результате повышения давления в системе отопления произошли технологические нарушения. По результатам обследования должны быть составлены акты.

"Администрация города готова предоставить свои консультации всем, кто считает себя потерпевшим в результате технологического нарушения", - отметила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

В минувшее воскресенье, предположительно, в результате повышения давления в системе теплоснабжения, произошли повреждения систем отопления в ряде домов Древлянки, в результате которых, повреждены радиаторы в нескольких квартирах и произошло подтопление квартир.