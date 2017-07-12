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Новости. Общество
13:05, 12 Июля 2017

Мэрия предлагает снести в Петрозаводске пару павильонов и киоск

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Демонтировать самовольно установленные объекты необходимо в течение двух недель, сообщили в городской администрации.

Администрация предлагает владельцу одного самовольно установленного металлического киоска, расположенного в районе дома № 1 по ул. Сыктывкарская, демонтировать его до 25 июля.

То же самое предлагается сделать собственникам двух металлических павильонов на Ровио, 20.

Для демонтажа объектов на Кукковке также выделен срок до 25 июля.

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