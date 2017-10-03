Мэрия приняла все 20 детских площадок, которые были построены благодаря помощи из Москвы

Завершилось строительство и благоустройство детских площадок, подаренных карельской столице правительством Москвы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Благодаря этой помощи в каждом районе Петрозаводска построена игровая или спортивная площадка для детей и подростков.

Новые площадки появились на дворовых территориях по ул. Бесовецкой, д. 15, ул. Краснофлотской, д. 7, ул. Нойбранденбургской, д. 14 и 14А, пер. Ругозерский, д. 11, ул. С. Ковалевской, д. 7 и 9, ул. Дружбы, д. 15 и 15А, 17, в Зарецком парке, сквере 70-летия Победы на пересечении пр. Александра Невского и ул. Калинина, возле Университетского лицея, Гимназии № 17, на Аллее 300-летия Петрозаводска, в парке Ямка, у средних общеобразовательных школ № 14 и №20, в Приозерном парке и парке Неглинский берег, на бульваре Интернационалистов, д. 6/1, ул. Судостроительной, д. 12Б, 8А, ул. Ровио, д. 19, ул. Лыжной, д. 30, ул. Пограничной, д. 6.

Возведением новых детских площадок в Петрозаводске занимались ООО "Контрейд Карелия" и ООО "Мир-Детям".

Детские игровые комплексы будут переданы на баланс администрации Петрозаводска, предполагается заключение договоров на их гарантийное обслуживание с организациями, которым оборудование перейдет в хозяйственное ведение.

На всех 20 детских площадках установлено удобное резиновое покрытие, которое оберегает детей от травм, а также оборудованы современные игровые и оздоровительные комплексы для детей и подростков. Территории вокруг детских площадок благоустроены, присутствуют удобные и безопасные пути подходов и освещение.

Проект по строительству детских игровых и спортивных площадок реализуется в Петрозаводске при финансовой поддержке правительства Москвы. Для проведения работ по устройству многофункциональных комплексов в Петрозаводске перечислено более 102 млн рублей.