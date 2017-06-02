16:35, 02 Июня 2017
Мэрия продолжает настаивать на ликвидации популярного среди петрозаводчан 26-го маршрута
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Администрация Петрозаводска подготовила схему маршрутов общественного транспорта на 2017-2019 годы; два из них планируется ликвидировать.
Перечень содержится в постановлении "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе".
Согласно этому документу, в карельской столице будет работать 28 троллейбусных и автобусных маршрутов. Подлежат отмене два маршрута: №23 и №26. Последний пользуется популярностью среди горожан, поскольку стоимость проезда в нем ниже, чем в большинстве автобусов.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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