Мэрия просит петрозаводчан поделиться одеждой с малоимущими

В Петрозаводске пройдет акция "Добрый шкаф", сообщили в администрации города.

Центр социального обслуживания населения "Истоки" 21 и 22 июня проводит очередную общегородскую акцию по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности, пенно-моющие средства) для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В дни проведения акции будет организована работа мобильного пункта (автомобиль "Газель" с эмблемой Центра "Истоки") по адресам:

- 21 июня 2017 года с 18 до 20 часов - микрорайон Древлянка - ТЦ "Семья", ул. Древлянка, 18

- 22 июня 2017 года с 18 до 20 часов – микрорайон Кукковка – ТЦ "Добрыня", ул. Ровио, 11.

Возможно, в Вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии (мужская и женская одежда, обувь всех размеров), которые вам не нужны, но будут так необходимы нуждающимся.

При сборе вещей просят руководствоваться одним правилом – вещи должны быть чистыми, целыми, готовыми к использованию.

Принять участие в акции "Добрый шкаф" может каждый, кому небезразличны чужие проблемы и беды.

Контактные телефоны: 78-27-81, 71-35-79.