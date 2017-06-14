Мэрия сообщила об установке более 30 дополнительных урн в Петрозаводске

Более трех десятков дополнительных урн для мусора установлены на улицах столицы республики накануне празднования Дня Карелии, сообщили сегодня в мэрии.

Девять урн размещено на проспекте Ленина и улице Энгельса. Семь - на проспекте Карла Маркса, пять - вдоль набережной Онежского озера. Также урны установлены в скверах в районе улиц Лисицыной и Мелентьевой, на Студенческом бульваре, площади Кирова и у мемориала "Черный тюльпан".

Работы по приобретению и установке урн обошлись почти в 100 тысяч рублей, отметили в городской администрации.