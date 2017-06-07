Мэрия требует убрать гаражи на Старой Кукковке рядом с новостройками

Необходимо демонтировать 7 гаражей и 2 контейнера, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам незаконно установленных нестационарных объектов добровольно, своими силами и средствами в срок до 21 июня произвести демонтаж:

- двух гаражей, расположенных в районе дома №15 по ул. Белинского

- одного контейнера, расположенного в районе дома № 15 по ул. Белинского

- 6 самовольно гаражей, расположенных в районе дома №13 по ул. Белинского

- 1 самовольно установленный контейнер, расположенный в районе дома № 13 по ул. Белинского.