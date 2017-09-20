Места несанкционированной торговли в Петрозаводске возьмут под видеонаблюдение

До конца 2017 года в Петрозаводске установят более 300 новых камер видеонаблюдения, сообщает мэрия.

Глава города Ирина Мирошник и директор ООО "Ситилинк" Павел Гречнев в среду подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках проекта в Петрозаводске до конца 2017 года появятся более 300 новых видеокамер с открытым доступом в Сеть.

"В первую очередь, видеокамеры появятся на новых детских игровых и спортивных площадках. Кроме этого, дополнительные видеокамеры будут установлены на улицах и перекрестках города, на дворовых территориях, а также в местах несанкционированных торговли и свалок", - рассказал Павел Гречнев.

По мнению администрации города, установка новых камер "будет способствовать повышению безопасности городской среды, а также контролю за состоянием территорий общего пользования".

Первые из новых камер уже установлены на детских площадках на Аллее 300-летия Петрозаводска и на пересечении проспекта А.Невского и улицы Калинина.

В мэрии подчеркнули, что проект реализуется за счет собственных средств компании, а это около 2 млн рублей.

В "Ситилинке" сообщили, что в 2016 году компания установила в Петрозаводске более 100 камер видеонаблюдения.