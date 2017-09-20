17:00, 20 Сентября 2017
"Местами небольшой снег": синоптики рассказали о погоде на четверг в Карелии
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В четверг, 21 сентября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики возможен небольшой снег.
Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый; днем ветер может усилиться.
Температура воздуха ночью +3, +8, местами до 0 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, на юге до +15 градусов.
В Петрозаводске без осадков.
Ветер слабый.
Температура ночью +5, +7, а днем +10, +12 градусов.
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