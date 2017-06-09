Место Ширшова в правительстве Карелии заняла Оксана Чебунина

Артур Парфенчиков назначил Оксану Чебунину заместителем премьер-министра Карелии по вопросам развития инфраструктуры.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал указ, в соответствии с которым исполняющей обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначена Оксана Чебунина.

Сферой ее деятельности станут вопросы развития инфраструктуры региона.

С марта 2017 года Оксана Чебунина работала старшим советником главы Карелии- курировала комитет по ценам и тарифам.

До этого долгое время работала в органах исполнительной власти Бурятии, в том числе руководителем Республиканской службы по тарифам и заместителем министра промышленности и торговли республики.