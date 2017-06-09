Место Ширшова в правительстве Карелии заняла Оксана Чебунина

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Артур Парфенчиков назначил Оксану Чебунину заместителем премьер-министра Карелии по вопросам развития инфраструктуры.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал указ, в соответствии с которым исполняющей обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначена Оксана Чебунина.

Сферой ее деятельности станут вопросы развития инфраструктуры региона.

С марта 2017 года Оксана Чебунина работала старшим советником главы Карелии- курировала комитет по ценам и тарифам.

До этого долгое время работала в органах исполнительной власти Бурятии, в том числе руководителем Республиканской службы по тарифам и заместителем министра промышленности и торговли республики.

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Комментарии

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Гарик
2017-06-09 20:47:00
С тем и поздравляю ,жители Карелии, ни одного специалиста известного в Карелии в команде Парфена нет ,это говорит об полном не знании специфики развития и кадров в регионе. У этого бывшего прокурора в команде нет ни одного прокурора и з республики ( они его не признают), одни левые менты и приставы , да еще снятые с должности и убранные местными чиновники из Бурятии. Вот и приплыли ,пишите письма Президенту. Если народ промолчит этот деятель П. доведет регион до хаоса и нищеты.
Саныч
2017-06-09 20:40:08
Жаловались на питерских? Вот вам буряты. Чего бы не поддержать людей из дальнего края. Питер опять же ближе.
Гость
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