20:28, 09 Июня 2017
Место Ширшова в правительстве Карелии заняла Оксана Чебунина
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Артур Парфенчиков назначил Оксану Чебунину заместителем премьер-министра Карелии по вопросам развития инфраструктуры.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал указ, в соответствии с которым исполняющей обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначена Оксана Чебунина.
Сферой ее деятельности станут вопросы развития инфраструктуры региона.
С марта 2017 года Оксана Чебунина работала старшим советником главы Карелии- курировала комитет по ценам и тарифам.
До этого долгое время работала в органах исполнительной власти Бурятии, в том числе руководителем Республиканской службы по тарифам и заместителем министра промышленности и торговли республики.
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