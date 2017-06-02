Метель оставила без электричества более 4 тысяч человек в 847 домах Лоухского района

Дежурные бригады "Карелэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей в северном районе Карелии, сообщает компания.

"В 9.08 в Лоухском районе произошло отключение линии электропередачи подстанции "Лоухи – Кестеньга". Причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия – метель, зафиксированы порывы ветра скоростью до 20 м/с", - говорится в сообщении.

По данным МЧС Карелии нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах (4146 человек, в 887 детей, 847 домов, 10 социально-значимых объектов) .

В настоящее время специалисты "Карелэнерго" выявили зону повреждения линии электропередачи.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ направлены две бригады.