Метеоролог рассказал о возможных причинах происшествия с подростками на Ладожском озере

Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тищковец рассказал о возможных причинах ЧП с пятью подростками на Ладожском озере в Карелии.

"Минувшим вечером ветровой режим в акватории Ладожского озера был сложным, что типично для такой аэросиноптической ситуации - погода обуславливалась тыловой частью североатлантического циклона, куда с севера поступал более свежий, а значит тяжелый воздух полярного происхождения, характеризующийся шквалистым ветром", - пояснил специалист на своей странице в Facebook. Его словам приводит "Вечерняя Москва".

Примерно до 15 метров в секунду порывы ветра усилились как раз в период с 18 до 21 часа – когда произошел инцидент с подростками. Такой ветер, по словам Тишковца, классифицируется как "сильный" и соответствует шести баллам. Размер крупных волн в данных условиях может достигать высоты трех метров и длины около 50-ти.

"Одной такой волны достаточно, чтобы лодка наполнилась до краев водой или перевернулась, - подчеркнул метеоролог. - Оказаться в воде карельского озера − это само по себе серьезное испытание".

Он добавил, что сейчас вода в прибрежной зоне озера быстро отводит тепло от человеческого тела. В данных условиях время безопасного пребывания в ней не превышает трех часов.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").