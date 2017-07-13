Методы монолитного строительства с использованием съёмных опалубок

Опалубка – специально изготовленная коробчатая конструкция, которую используют при монолитном строительстве.

Её полости заполняют бетоном, а после того, как материал затвердеет, опалубку демонтируют. Метрические характеристики модуля идеально соответствуют характеристикам изготавливаемой конструкции. Миссия опалубки – гарантировать монолитным конструкциям из строительных смесей необходимую форму, пространственную структуру и геометрические размеры, которые обозначены в проектной документации. Прочность, надёжность, стойкость, а также простота монтажа и разборки – главные требования, которым обязана соответствовать качественная опалубочная система из формообразующих элементов, поддерживающих конструкций и крепежей.

Производство

Опалубку собирают из отдельных элементов. Их изготавливают на деревообрабатывающих предприятиях. Такая технология позволяет многократно использовать разборный модуль данной категории. При формировании опалубки мастера используют доски из лиственных либо хвойных пород деревьев. Конструктивные сегменты должны максимально плотно прилегать друг к другу.

Очень важно, чтобы плоскости, которые контактируют с бетоном, были гладкими, поэтому предварительно их тщательно зачищают и покрывают поливинилхлоридной плёнкой. Сооружая опалубку, строители преимущественно используют водоупорную фанеру, ДСП и металлические рёбра жёсткости. Опалубка должна соответствовать Государственному стандарту РФ 52085-2003.

Особенности применения

Строительная опалубка разных типов активно используется при монолитном строительстве. Их монтируют, когда формируют железобетонные перекрытия, стены зданий, колонны, шахты лифтов, ленточные фундаменты и т. д. От точности сборки вспомогательной системы этой категории напрямую зависит износоустойчивость, прочность, безопасность и долговечность несущих конструкций, а также других конструктивных элементов строения.

Деревянную опалубку допустимо использовать в условиях низких температур, поскольку она обладает невысокой теплопроводностью. Такую временную систему легко обрабатывать и монтировать. Она экологически безопасна, имеет небольшой вес, демонстрирует хороший коэффициент прочности и слабую адгезию. Деревянная опалубка стоит недорого, но склонна к растрескиванию, короблению и механическим деформациям.

Металлические опалубочные системы формируют из алюминия либо стали. Листам металла при желании можно придать любую форму, что делает модули данной категории универсальными и востребованными. Стальные опалубки легко выдерживают солидные нагрузки и не деформируются. Такие системы используют при формировании ленточных и платных фундаментов. Алюминиевые опалубки преимущественно используют при возведении небольших зданий и строений.

Для создания идеальных условий формирования монолитных конструкций эксперты строительной промышленности настоятельно рекомендуют сооружать опалубки из нескольких материалов, которые в результате будут качественно дополнять друг друга. Заказать профессионально изготовленные опалубки вы можете на сайте ООО "Опалубочные системы и оснастка".

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