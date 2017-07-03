МФЦ примут заявления от жителей Карелии, которые на выборах будут голосовать не на своем участке

Центральная избирательная комиссия Карелии и Многофункциональный центр РК подписали соглашение о взаимодействии. Это позволит избирателям, которые захотят воспользоваться правом голосования по месту нахождения, подать соответствующее заявление через любой МФЦ в республике.

Как уже сообщалось, на выборах главы Карелии, которые пройдут 10 сентября 2017 года, можно будет проголосовать, находясь в другом населенном пункте республики. Главное – заранее уведомить об этом избирательную комиссию. Сделать это можно будет через пункты приема заявлений, территориальные избирательные комиссии, а также МФЦ, действующие на территории республики: 27 июня председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин и исполняющий обязанности директора ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия" Александр Альперович подписали соглашение о взаимодействии.

"Чтобы проголосовать на любом удобном избирательном участке Республики Карелия, избирателю достаточно не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования подать соответствующее заявление", - рассказали в Центризбиркоме.

Отметим, что в многофункциональных центрах данная услуга будет определена как приоритетная, ее включат в перечень услуг МФЦ с использованием электронной очереди.

"Кроме того, ЦИК Карелии и МФЦ по Республике Карелия проведут совместное обучение для операторов, осуществляющих прием заявлений от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения", - заключили в Центризбиркоме.