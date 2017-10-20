МИД Финляндии готов сотрудничать с Карелией, несмотря на санкции

Глава финского МИДа заявил, что международное сотрудничество Финляндии и Карелии продолжится и под санкциями.

На заседании Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске руководитель финского внешнеполитического ведомства Тимо Сойни отметил важность развития международных программ Kolarctic и Karelia в Арктике, несмотря на разногласия на политическом уровне.

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