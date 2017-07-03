Гастарбайтеры хотели за взятки поменять водительские права в Карелии

В Карелии возбуждено уголовное дело по фактам дачи взятки должностному лицу и посредничества во взяточничестве.

По данным МВД в Карелии, в коррупции подозреваются двое уроженцев Беломорского района.

Как стало известно, граждане иностранных государств имели национальные и международные водительские удостоверения и работали на территории Карелии. В связи с внесенными в законодательство Российской Федерации изменениями им необходимо было совершить обмен иностранных водительских прав на российские национальные водительские удостоверения. Иностранцы решили получить необходимые документы, дав взятку должностному лицу. Посредничество в передаче денежных средств оказали местные жители, братья 38 и 35 лет.

Полицейскими после получения оперативной информации разработана операция по пресечению незаконной деятельности коррупционной направленности. В качестве условного взяткополучателя выступил сотрудник ГИБДД Отделения МВД России по Кемскому району.

При передаче должностному лицу 300 тыс. рублей сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке представителей Росгвардии был задержан один из посредников. Чуть позже задержан его брат и установлены 11 иностранных граждан, которые собирались незаконным путем получить водительские права.

В настоящее время СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 и части 3 статьи 291.1 УК РФ. В отношении уроженцев Беломорского района избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках расследования уголовного дела все фигуранты допрошены. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.