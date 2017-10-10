Мигранты незаконно работали на островах в Карелии

В Лахденпохском районе полицейские выявили мигрантов, нелегально находившихся на территории России.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, в конце сентября сотрудники полиции в рамках операции "Нелегал-2017" выявили 5 иностранных граждан, которые не только пребывали там, но и трудились.

Трое из них нарушили миграционное законодательство в части режима пребывания и правил осуществления трудовой деятельности одновременно. Им назначены штрафы на сумму 20 тыс. рублей.

Другие двое иностранных граждан, проживавших на острове, незаконно находились в Российской Федерации. В отношении одного из них судом принято решение об административном выдворении за пределы старнны, другому назначен штраф 2 000 рублей.

"Принимающая сторона также наказана штрафом в 6 000 рублей за предоставление помещений для проживания иностранцам, находящимся на территории страны в нарушение установленного порядка", - отметили в ведомстве.