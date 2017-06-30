09:43, 30 Июня 2017
Миграционная убыль населения Карелии за год выросла в 3 раза
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Убыль населения Карелии, вызванная переездом жителей республики в другие регионы России и страны мира, за 5 месяцев выросла более чем в 3 раза.
Это следует из данных Карелиястата о миграционной убыли населения в 2016 и 2017 годах, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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