Микроавтобус и легковушка столкнулись на "Коле" в Карелии

В Прионежском районе Карелии на трассе "Кола" столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и легковой автомобиль Citroen.

Авария произошла на 446 километре автодороги, в районе отворотки к местечку "Падас". Оба автомобиля двигались по трассе в сторону Петрозаводска.

По одной из версий, авария произошла, когда Toyota совершала маневр разворота, в Citroen двигался в прямом направлении, пишет сайт "ДТП Петрозаводска".

После столкновения микроавтобус отбросило вправо в кювет, легковой автомобиль - влево.

Транспортные средства получили механические повреждения.