09:33, 05 Июля 2017
Микроавтобус Mercedes-Benz съехал в кювет, пострадали два человека
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Авария случилась в Пудожском районе Карелии.
По данным ГИБДД, 4 июля в 07.00 на 20 км подъезда к поселку Стеклянное микроавтобус Mercedes-Benz съехал с дороги в правый кювет.
"В результате происшествия травмы получили 27-летний водитель и 27-летний пассажир автомобиля Mercedes-Benz, оба госпитализированы в лечебное учреждение", - рассказали в ГИБДД Карелии.
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