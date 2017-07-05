Микроавтобус Mercedes-Benz съехал в кювет, пострадали два человека

Авария случилась в Пудожском районе Карелии.

По данным ГИБДД, 4 июля в 07.00 на 20 км подъезда к поселку Стеклянное микроавтобус Mercedes-Benz съехал с дороги в правый кювет.

"В результате происшествия травмы получили 27-летний водитель и 27-летний пассажир автомобиля Mercedes-Benz, оба госпитализированы в лечебное учреждение", - рассказали в ГИБДД Карелии.