Мимоза внесена в список наркотиков

Растение "мимоза хостилис" внесено в список наркотических веществ.

Как пишет "Газета.ру", МВД обеспокоило то, что в последнее время в интернете активизировались продажи высушенных частей мимозы, которые содержат воздействующее на психику вещество — диметилтриптамин. Данное предложение было внесено в правительство в целях реализации государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков".

Правительство внесло растение "мимоза хостилис" в список содержащих наркотические вещества и теперь подлежащих контролю. Причиной является то, что в интернете активизировались продажи высушенных частей мимозы, которые содержат воздействующее на психику вещество — диметилтриптамин, а также его семян, применяемых для культивации.

"Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ.

Растение "мимоза хостилис" включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", — говорится в постановлении правительства от 12 июля 2017 года.

Данное предложение было внесено МВД России в целях реализации государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков".

Последний раз список наркотических и психотропных веществ был расширен 21 января 2017 года – согласно подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановлению.

"В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", — указывалось в документе.