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13:20, 26 Мая 2017

Минэк Карелии предлагает объявить налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

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Министерство экономического развития Карелии разрабатывает законопроект о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных предпринимателей.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" и.о. министра Евгений Жирнель. По его словам, налоговые каникулы предлагается распространить на предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения.

Подробнее читайте в материале издания.

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