Минэк Карелии предлагает объявить налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

Министерство экономического развития Карелии разрабатывает законопроект о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных предпринимателей.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" и.о. министра Евгений Жирнель. По его словам, налоговые каникулы предлагается распространить на предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения.

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