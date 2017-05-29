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16:29, 29 Мая 2017

Минэк предлагает расширить действие патентной системы налогообложения

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Минэкономразвития России разработало предложения по совершенствованию патентной системы налогообложения, планируется расширить сферу ее действия.

Об этом заявил замглавы МЭР Олег Фомичев в интервью "Известиям".

"У нас есть предложения по совершенствованию патентной системы. Нам нужно этот налоговый режим более жестко привязать к факту регистрации, чтобы предпринимателю было проще одновременно зарегистрироваться и заплатить патент, а также расширять сферу действия патентной системы. Сейчас патенты еще недостаточно распространены при том, что темпы роста плательщиков по ним за два года выросли в 2,5 раза", — сказал Фомичев.

Подробнее читайте в здесь.

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