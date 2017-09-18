Минэкономразвития прогнозирует снижение безработицы и рост зарплат в России

Безработица в России остается на рекордно низком уровне и продолжит сокращаться, в то время как реальные заработные платы будут расти.

Об этом сообщают "Известия".

"С точки зрения рынка труда ситуация остается очень комфортной – у нас рекордно низкая безработица, сейчас это около 5%. Мы ожидаем, что в ближайшие три года ее структурный уровень будет снижаться и безработица достигнет 4,7%", – заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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