16:35, 18 Сентября 2017
Минэкономразвития прогнозирует снижение безработицы и рост зарплат в России
По теме
Загрузка...
Безработица в России остается на рекордно низком уровне и продолжит сокращаться, в то время как реальные заработные платы будут расти.
Об этом сообщают "Известия".
"С точки зрения рынка труда ситуация остается очень комфортной – у нас рекордно низкая безработица, сейчас это около 5%. Мы ожидаем, что в ближайшие три года ее структурный уровень будет снижаться и безработица достигнет 4,7%", – заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Подробности – по ссылке.
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
12.09.2017, 17:03
13.09.2017, 09:21
17.09.2017, 09:03
11.09.2017, 08:56
Аналитика
Сегодня 13:15
Политкухня
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
15.09.2017 14:30
15.09.2017 12:35
14.09.2017 11:55
13.09.2017 09:21
Чтиво
Сегодня 15:47
Личное мнение
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
13.09.2017 11:50
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
Медиа
10.09.2017 12:59
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Комментарии