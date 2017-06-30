Минэкономразвития запускает льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Министерство экономического развития РФ объявило о запуске новой программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Она предусматривает предоставление из бюджета РФ субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке.

Объем кредитов, предоставленных в рамках этой программы, в 2017 году должен составить 50 млрд рублей.

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