16:27, 30 Июня 2017
Минэкономразвития запускает льготное кредитование малого и среднего бизнеса
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Министерство экономического развития РФ объявило о запуске новой программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Она предусматривает предоставление из бюджета РФ субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке.
Объем кредитов, предоставленных в рамках этой программы, в 2017 году должен составить 50 млрд рублей.
Вот здесь – подробнее.
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