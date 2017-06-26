Минфин и МЭР вернут малому неторговому бизнесу льготную ставку страховых взносов

Минфин и Минэкономразвития намерены вернуть неторговому малому бизнесу льготную ставку страховых взносов, утерянную из-за внедрения нового классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).

Эксперты полагают, что основной вопрос заключается в том, будет ли работать льгота с 2018 года или будет введена в действие задним числом.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на межведомственную переписку Минфина, Минэкономики, "Опоры России" и члена Совета федерации Игоря Фомина. Речь идет о льготе по ставке страховых взносов во внебюджетные фонды и в ПФ РФ. Согласно Налоговому кодексу, право на льготу имели фирмы и ИП, занятые строго определенными видами экономической деятельности (производство продуктов, текстильное и швейное производство; строительство; транспорт и связь).

В начале года в связи с переходом на ОКВЭД2 c исполнением нормы возникли трудности.

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