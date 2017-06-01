Минфин Карелии не видит оснований для отмены налоговых льгот

Выводы Минфина были представлены на заседании межведомственной комиссии по подготовке изменений в налоговом законодательстве.

"Участники группы ознакомились с результатами проведенной специалистами Минфина оценки эффективности региональных налоговых льгот за 2016 год, который показал, что все подлежащие оценке в 2016 году региональные налоговые льготы имели высокую бюджетную и социальную эффективность", - сообщили в Минфине.

По закону в случае низкой оценки эффективности региональных налоговых льгот глава Карелии вносит в парламент законопроект, предусматривающий их отмену. Анализ, проведенный Минфином, показал, что оснований для отмены налоговых льгот нет.

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