14:32, 01 Июня 2017
Минфин Карелии не видит оснований для отмены налоговых льгот
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Выводы Минфина были представлены на заседании межведомственной комиссии по подготовке изменений в налоговом законодательстве.
"Участники группы ознакомились с результатами проведенной специалистами Минфина оценки эффективности региональных налоговых льгот за 2016 год, который показал, что все подлежащие оценке в 2016 году региональные налоговые льготы имели высокую бюджетную и социальную эффективность", - сообщили в Минфине.
По закону в случае низкой оценки эффективности региональных налоговых льгот глава Карелии вносит в парламент законопроект, предусматривающий их отмену. Анализ, проведенный Минфином, показал, что оснований для отмены налоговых льгот нет.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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