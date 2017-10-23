Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Экономика
13:10, 23 Октября 2017

Минфин Карелии опубликовал списки крупнейших должников

По теме

Где в Карелии собрали богатый урожай картофеля, рассказали в Минсельхозе
23.10.17 14:09
ЖК "Курс" на Варкауса открывает свои двери
23.10.17 13:53
Финальная распродажа в Коди
23.10.17 13:38
Все новости
Загрузка...

Министерство финансов республики раскрыло списки организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам свыше одного миллиона рублей в консолидированный бюджет Карелии.

В списке действующих должников, в частности, отмечены такие компании, как "Футбольный клуб "Карелия", "Санаторий "Марциальные воды", МУП "Городской транспорт" (Петрозаводск), "Кафе "Кивач", "Беломорская центральная районная больница", "Прионежская центральная районная больница", АО "Пряжинское", Росспиртпром ФГУП Филиал ПЛВЗ Петровский и так далее.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Где в Карелии собрали богатый урожай картофеля, рассказали в Минсельхозе
23.10.17 14:09
ЖК "Курс" на Варкауса открывает свои двери
23.10.17 13:53
Финальная распродажа в Коди
23.10.17 13:38
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
20.10.2017, 15:43
"Девятка"
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
20.10.2017, 19:10
Похудевшая Алина Кабаева впечатлила публику в Сочи
18.10.2017, 21:30
Фото 17-летней Анны Семенович впечатлило пользователей

Аналитика

Сегодня 11:27
Политкухня
Пространство для конфликтов 1
Скоро истекает первый месяц работы нового состава республиканского правительства.
Натуральное производство и современные технологии: почему надо пробовать молочную продукцию из Минска 5
Сегодня 09:00
"Был бы человек, а преступление найдется" 7
20.10.2017 11:09
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
20.10.2017 10:25
Ничего святого 22
18.10.2017 14:32
Вся аналитика

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
"Девятка" 2
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 10
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 17
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Дом призраков
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Голем
Крым
Заклятье. Наши дни
Аритмия
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»