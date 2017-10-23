13:10, 23 Октября 2017
Минфин Карелии опубликовал списки крупнейших должников
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Министерство финансов республики раскрыло списки организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам свыше одного миллиона рублей в консолидированный бюджет Карелии.
В списке действующих должников, в частности, отмечены такие компании, как "Футбольный клуб "Карелия", "Санаторий "Марциальные воды", МУП "Городской транспорт" (Петрозаводск), "Кафе "Кивач", "Беломорская центральная районная больница", "Прионежская центральная районная больница", АО "Пряжинское", Росспиртпром ФГУП Филиал ПЛВЗ Петровский и так далее.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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