Минфин Карелии оценил последствия "налоговых каникул" для начинающих предпринимателей

Министерство финансов Карелии прогнозирует достижение положительного экономического эффекта от отмены налогов начинающим предпринимателям.

Об этом говорится в официальном комментарии Минфина к закону о внесении изменений в налоговое законодательство республики, принятых на прошлой неделе парламентом Карелии.

Согласно закону, будет установлена нулевая процентная ставка для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые работают в научной, производственной и социальной сферах деятельности.

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