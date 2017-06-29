12:50, 29 Июня 2017
Минфин Карелии оценил последствия "налоговых каникул" для начинающих предпринимателей
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Министерство финансов Карелии прогнозирует достижение положительного экономического эффекта от отмены налогов начинающим предпринимателям.
Об этом говорится в официальном комментарии Минфина к закону о внесении изменений в налоговое законодательство республики, принятых на прошлой неделе парламентом Карелии.
Согласно закону, будет установлена нулевая процентная ставка для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые работают в научной, производственной и социальной сферах деятельности.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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