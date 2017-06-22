10:31, 22 Июня 2017
Минфин Карелии признал неэффективными траты на большинство госпрограмм
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Министерство финансов Карелии проанализировало, какие результаты были достигнуты по 19 госпрограммам в 2016 году и признало эффективными только 3 из них.
Итоги оценки эффективности госпрограмм представила на коллегии Минфина начальник отдела долгосрочного бюджетного планирования Александра Гехт.
По ее словам, эффективность госпрограмм оценивалась по целому набору критериев.
Хуже всего были выполнены программы по обеспечению населения доступным жильем, расселению аварийного жилья и энергоэффективности.
Подробнее читайт в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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