Минфин Карелии проверит, сколько денег власти районов тратят на себя

Министерство финансов республики расширило мониторинг соблюдения органами местного самоуправления отдельных требований бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приказом министерства финансов республики от 20 октября 2017 года внесены изменения в порядок осуществления мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований в Карелии отдельных требований бюджетного кодекса Российской Федерации, сообщает сайт Минфина.

В частности, министерство планирует отследить формирование расходов бюджетов муниципальных образований на оплату труда и содержание органов местного самоуправления.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".