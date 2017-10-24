10:29, 24 Октября 2017
Минфин Карелии проверит, сколько денег власти районов тратят на себя
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Министерство финансов республики расширило мониторинг соблюдения органами местного самоуправления отдельных требований бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приказом министерства финансов республики от 20 октября 2017 года внесены изменения в порядок осуществления мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований в Карелии отдельных требований бюджетного кодекса Российской Федерации, сообщает сайт Минфина.
В частности, министерство планирует отследить формирование расходов бюджетов муниципальных образований на оплату труда и содержание органов местного самоуправления.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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