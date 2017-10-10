11:51, 10 Октября 2017
Минфин Карелии раскрыл информацию о поступлениях в бюджет
По теме
Загрузка...
Министерство финансов республики опубликовало информацию об исполнении основных показателей бюджета Карелии на 1 октября.
Доходы карельской казны на 1 октября текущего года составили 23,2 млрд рублей, дефицит - бюджета 1,3 млрд рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
05.10.2017, 11:15
09.10.2017, 15:03
09.10.2017, 14:57
04.10.2017, 12:42
07.10.2017, 18:34
Аналитика
Сегодня 10:58
Политкухня
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности.
09.10.2017 11:18
06.10.2017 11:05
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
Чтиво
06.10.2017 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии