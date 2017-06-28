09:58, 28 Июня 2017
Минфин Карелии рассматривает пакет поправок об оптимизации налогов для бизнеса
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Министерство финансов Карелии разрабатывает проект закона о внесении изменений в региональное налоговое законодательство.
Речь идет о патентной системе и налоге на движимое имущество организаций, сообщают "Вести Карелии".
Также обсуждается вопрос об отмене налога на имущество организаций в части движимого имущества с 1 января 2018 года. По сообщению Минфина, этот вопрос в настоящее время остается открытым и прорабатывается совместно с налоговыми органами.
Подробнее читайте в материале издания.
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