09:36, 12 Октября 2017
Минфин назвал общий долг организаций-банкротов Карелии
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Министерство финансов республики провело анализ задолженности организаций-банкротов перед бюджетом региона.
По результатам анализа задолженности перед бюджетом организаций-банкротов предложено усилить контроль за деятельностью арбитражных управляющих.
Об этом сообщает Минфин Карелии.
Общая задолженность всех организаций банкротов составляет 502,7 млн. рублей.
Подробнее об организациях-должниках читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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