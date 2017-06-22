Минфин объявил, какими будут зарплаты бюджетников Карелии после повышения в 2017 году

Министерство финансов Карелии представило расчеты повышения заработной платы работников бюджетных организаций в 2017 году.

Планируемый средний размер зарплаты по отраслям содержится в материалах Минфина к заседанию коллегии министерства, где обсуждался вопрос о межбюджетных отношениях и бюджетной обеспеченности муниципальных образований Карелии.

Согласно этим расчетам, средний размер зарплаты учителей должен повыситься до 30,6 тыс. рублей, педагогов учреждений дополнительного образования – до 29 тыс. рублей.

Какими будут зарплаты у воспитателей детсадов, соцработников и трудящихся в сфере культуры? Кому повысят жалование - рядовым сотрудникам или руководителям? Ою этом в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".