09:55, 22 Июня 2017
Минфин объявил, какими будут зарплаты бюджетников Карелии после повышения в 2017 году
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Министерство финансов Карелии представило расчеты повышения заработной платы работников бюджетных организаций в 2017 году.
Планируемый средний размер зарплаты по отраслям содержится в материалах Минфина к заседанию коллегии министерства, где обсуждался вопрос о межбюджетных отношениях и бюджетной обеспеченности муниципальных образований Карелии.
Согласно этим расчетам, средний размер зарплаты учителей должен повыситься до 30,6 тыс. рублей, педагогов учреждений дополнительного образования – до 29 тыс. рублей.
Какими будут зарплаты у воспитателей детсадов, соцработников и трудящихся в сфере культуры? Кому повысят жалование - рядовым сотрудникам или руководителям? Ою этом в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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