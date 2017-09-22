Минфин подсчитал, как отмена налоговой льготы скажется на ЛПК и сельском хозяйстве Карелии

Отмена льготы по налогу на имущество для сельхозпредприятий, а также организаций по обработке древесины и производству изделий из дерева, не окажет существенного влияния на отрасль, считает Минфин Карелии.

Об этом министр финансов Елена Антошина сообщила сегодня на парламентском комитете по бюджету и налогам, где обсуждался законопроект о внесении изменений в республиканское налоговое законодательство, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.