13:14, 22 Сентября 2017
Минфин подсчитал, как отмена налоговой льготы скажется на ЛПК и сельском хозяйстве Карелии
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Отмена льготы по налогу на имущество для сельхозпредприятий, а также организаций по обработке древесины и производству изделий из дерева, не окажет существенного влияния на отрасль, считает Минфин Карелии.
Об этом министр финансов Елена Антошина сообщила сегодня на парламентском комитете по бюджету и налогам, где обсуждался законопроект о внесении изменений в республиканское налоговое законодательство, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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