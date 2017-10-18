16:32, 18 Октября 2017
Минфин рассказал о судьбе Бинбанка и банка "Открытие" после санации
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Министр финансов Антон Силуанов надеется на продажу банка "Открытие" и Бинбанка после завершения процедуры финансового оздоровления.
Об этом он сообщил в ходе заседания фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.
По его словам, этот механизм "позволит сберечь деньги наших предприятий, граждан и компаний".
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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