Минфин РФ обсудит инициативу о льготах по НДФЛ на рождение детей

В министерство финансов РФ 7 июня будет направлено обращение об освобождении родителей от уплаты НДФЛ в течение года после появления в семье ребенка.

С такой инициативой выступил депутат парламента Санкт-Петербурга Владимир Петров.

По мнению Петрова, такое нововведение может оказать финансовую поддержку семьям, и, как следствие, стимулировать рождаемость в стране. Он отметил, что уровень доходов населения значительно влияет на сокращение темпов роста демографических показателей в России.

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