Минфин в июле сократит закупку валюты в 600 раз

В июле Минфин планирует значительно сократить закупки валюты по сравнению с прошлым месяцем.

Минфин в июле закупит иностранной валюты на нефтегазовые рублевые сверхдоходы в 600 раз меньше, чем в июне. По сравнению с интервенциями прошлого месяца на сумму 45,1 млрд рублей закупки практически обнулятся, пишет РБК.

В июле ведомство планирует получить 11,7 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов от более высокой, чем заложено в законе о федеральном бюджете, цены на нефть. Но по итогам июня бюджет получил на 11,6 млрд рублей меньше сверхдоходов, чем прогнозировало ведомство.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июля по 4 августа 2017 года, составляет 74,3 млн рублей Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млн рублей", — говорится в сообщении Минфина.