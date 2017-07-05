Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Экономика
17:40, 05 Июля 2017

Минфин в июле сократит закупку валюты в 600 раз

По теме

Восьмое июля — День открытых дверей на Древлянке-8
05.07.17 12:39
Москва готова увеличить финансирование региональных дорожных фондов
05.07.17 09:41
Анна Позднякова предложила отремонтировать дорогу к ЦБК в Сегеже за счет возращенных Segezha Group налогов
05.07.17 09:19
Все новости
Загрузка...

В июле Минфин планирует значительно сократить закупки валюты по сравнению с прошлым месяцем.

Минфин в июле закупит иностранной валюты на нефтегазовые рублевые сверхдоходы в 600 раз меньше, чем в июне. По сравнению с интервенциями прошлого месяца на сумму 45,1 млрд рублей закупки практически обнулятся, пишет РБК.

В июле ведомство планирует получить 11,7 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов от более высокой, чем заложено в законе о федеральном бюджете, цены на нефть. Но по итогам июня бюджет получил на 11,6 млрд рублей меньше сверхдоходов, чем прогнозировало ведомство.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июля по 4 августа 2017 года, составляет 74,3 млн рублей Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млн рублей", — говорится в сообщении Минфина.

По теме

Восьмое июля — День открытых дверей на Древлянке-8
05.07.17 12:39
Москва готова увеличить финансирование региональных дорожных фондов
05.07.17 09:41
Анна Позднякова предложила отремонтировать дорогу к ЦБК в Сегеже за счет возращенных Segezha Group налогов
05.07.17 09:19
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
29.06.2017, 20:20
Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось
30.06.2017, 09:42
Приходите – увидите!

Аналитика

04.07.2017 10:36
Политкухня
Как возникло и как развивалось дело "Петропита" 14
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 20
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 6
03.07.2017 09:37
Слово о статусе 3
30.06.2017 08:08
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2017 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 13
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

Змея на набережной Онежского озера
Сегодня 14:35
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (10)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Синяя бездна
Человек-паук: Возвращение домой
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Мумия
2:22
Очень плохие девчонки
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»