Минимальную зарплату бюджетников в Карелии увеличат до 10 тыс. рублей

С 1 января 2018 года минимальный размер заработной платы бюджетников Карелии увеличится на 30% и достигнет 10 тыс. рублей, заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Повышение установлено в соглашении о минимальной заработной плате, которое подписали арфенчиков, председатель республиканских профсоюзов Илья Косенков и президент Союза промышленников и предпринимателей Александр Сафронов.

"В соответствии с Соглашением минимальный размер зарплаты бюджетников с 1 января 2018 года составит 10 тысяч рублей и увеличится по сравнению с действующим уровнем почти на 30 процентов", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, размер минимальной зарплаты работников для внебюджетного сектора не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на 3-й квартал 2017 года.

"Соглашение возлагает серьезные обязательства на экономический блок республики. Его заключение также является действенным инструментом в борьбе с "серыми" зарплатами и способствует повышению доходной части бюджетов всех уровней", - добавил Парфенчиков в ходе подписания соглашения.