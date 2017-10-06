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Новости. Экономика
13:20, 06 Октября 2017

Минимальную зарплату бюджетников в Карелии увеличат до 10 тыс. рублей

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С 1 января 2018 года минимальный размер заработной платы бюджетников Карелии увеличится на 30% и достигнет 10 тыс. рублей, заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Повышение установлено в соглашении о минимальной заработной плате, которое подписали арфенчиков, председатель республиканских профсоюзов Илья Косенков и президент Союза промышленников и предпринимателей Александр Сафронов.

"В соответствии с Соглашением минимальный размер зарплаты бюджетников с 1 января 2018 года составит 10 тысяч рублей и увеличится по сравнению с действующим уровнем почти на 30 процентов", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, размер минимальной зарплаты работников для внебюджетного сектора не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на 3-й квартал 2017 года.

"Соглашение возлагает серьезные обязательства на экономический блок республики. Его заключение также является действенным инструментом в борьбе с "серыми" зарплатами и способствует повышению доходной части бюджетов всех уровней", - добавил Парфенчиков в ходе подписания соглашения.

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Комментарии

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gaudealis
2017-10-06 13:41:45
Ага, с 1 января куча офисной бумаги во всевозможных БУ будет изводиться на доп. соглашения с работниками о переводе их на 0,8, 0,7, 0,5, ставки... Молодцы "эффективные менеджеры".
nae
2017-10-06 13:23:32
Вот если бы речь шла о ставке в минимум 10 тыс., тогда другой разговор. А так не вижу повода к оптимизму.
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