Минимальный набор продуктов подорожал в Карелии почти на 10%

В республике к июню существенно подорожала продуктовая корзина, сообщает Карелиястат.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Республике Карелия в мае составила 4746,98 рубля в расчёте на одного человека в месяц.

Цена "продуктовой корзины" выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 4,9%, а с начала года - на 9,9%.