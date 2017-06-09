07:25, 09 Июня 2017
Минимальный набор продуктов подорожал в Карелии почти на 10%
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В республике к июню существенно подорожала продуктовая корзина, сообщает Карелиястат.
Стоимость минимального набора продуктов питания в Республике Карелия в мае составила 4746,98 рубля в расчёте на одного человека в месяц.
Цена "продуктовой корзины" выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 4,9%, а с начала года - на 9,9%.
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