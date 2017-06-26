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17:20, 26 Июня 2017

Министр финансов рассказал о плюсах отсутствия денег в казне

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Недостаток денег помогает находить "интересные варианты" развития, уверен министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, Минфин заинтересован в выработке таких мер, которые не только помогали бы экономить, но и стимулировали бы экономический рост.

"Чем меньше средств в казне, тем лучше включаются творческие возможности. Начинаешь думать: где найти? Тут и обнаруживаются интересные варианты, позволяющие вписываться в те бюджеты, которые есть. Когда денег столько, что куры не клюют, любой сможет работать, а попробуй решить задачи при ограниченных ресурсах!" — заявил глава Минфина в интервью ТАСС.

Он выразил сожаление, что с таким подходом согласны далеко не все, а многие воспринимают его как скупость или даже жадность. Сам он предпочитает говорить о рациональности в тратах, а для особенно настырных просителей держит на столе деревянную фигу.

"Она стоит тут шутки ради, как говорится, для прикола. Посетители на нее редко внимание обращают, а я не показываю… До поры до времени, конечно", — пояснил министр.

К попыткам получателей бюджетных средств добиться увеличения финансирования путем апеллирования к главе государства или переноса спора в публичную сферу Силуанов относится спокойно. По его словам, и в таких случаях министерству удается найти оптимальный вариант.

Министр также признался, что лично дает деньги в долг тем, кому доверяет, хотя, случалось, страдал из-за этого и однажды знакомые, просившие денег на открытие собственного бизнеса, не вернули ему внушительную сумму.

"К подобным неприятностям надо относиться философски: не вижу резона убиваться о потерянном, если нет шансов вернуть. Лучше еще заработать, а впредь быть умнее и осмотрительнее", — сказал Силуанов.

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Комментарии

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User
2017-06-26 19:18:24
"Сам он предпочитает говорить о рациональности в тратах, а для особенно настырных просителей держит на столе деревянную фигу."

Бомжи ему тоже много могут рассказать о плюсах "интересных вариантов" сбора бутылок и употребления стекломоев. Говорить - не мешки ворочать. Упыри пусть установят себе зарплату на уровне средней по стране! Тогда точно перестанут подобную хню публично нести и фигами хвастаться.
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