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Новости. Экономика
09:16, 13 Октября 2017

Министр Лабинов назвал отрасль, которой может гордиться Карелия

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Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что в республике есть направление сельского хозяйства, успехи которого заметны на федеральном уровне.

"Что касается форелеводства: да, это флагман в развитии агропромышленного комплекса. Да, это лидер Российской федерации и пока еще недосягаемый лидер по объемам производства. Этим можно гордиться. Объемы устойчиво на протяжении последних лет колеблются в районе 22-25 тысяч тонн продукции выращивания",- заявил Лабинов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания Карелии.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2017-10-13 10:27:35
Что такое колониализм? Что такое мафия? Гражданин - откуда прибыл? Почему власть держащие уничтожают Карелию и карелов? 21 век!
Эти и другие вопросы поставлены перед Президентом и властями. Конституция России и Карелии на территории Республики нарушены, самым грубым образом. Доказанный факт!
Tatiana
2017-10-13 10:25:27
Позор! Как можно гордиться какими-то достижениями (да еще не своими) на фоне Пряжи,Медвежьегорска? Разве это-хозяин?
Басс
2017-10-13 10:10:46
огромная форелеводческая отрасль с мизерными зарплатами у работников. ихтиологи так вообще как профессия уничтожены.
в чём достижения то?
Joker
2017-10-13 09:57:00
Гордость "аж распирает".... С 90-х годов на территории Суоярвского района исчезли 2 зверосовхоза, совхоз, птицефабрика.... От сельского хозяйства на территории района остались одни воспоминания, все поля заросли травой...
Попов
2017-10-13 09:47:39
Гарик +100500
Гарик
2017-10-13 10:46:30
Попов, +100500
Попов
2017-10-13 09:47:32
г-н Лабинов а где собственно ФОРЕЛЬ...где можно купить? Сказочный...ол г-н Лол.
User
2017-10-13 09:33:29
Каковы результаты вчерашнего визита на Пряжинскую звероферму? Был ли он вообще?
сергей
2017-10-13 09:30:52
Здравствуйте г-н. Лабинов. Расскажите результат Вашей поездки в Пряжу вчера, какие меры приняты?
Гарик
2017-10-13 09:20:45
Примажьтесь ещё к этим успехам. Ваша доля- Пряжинские коровы и звери убитые вами за 8 месяцев правления ((((((((((((((((((
Петрович
2017-10-13 10:10:59
Гарик, +10000
mentor
2017-10-13 09:20:12
Пока не исправлена ситуация с Пряжей и подобные с ней, гордиться не чем. Стыдоба за Минсельхоз Карелии.
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