09:16, 13 Октября 2017
Министр Лабинов назвал отрасль, которой может гордиться Карелия
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Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что в республике есть направление сельского хозяйства, успехи которого заметны на федеральном уровне.
"Что касается форелеводства: да, это флагман в развитии агропромышленного комплекса. Да, это лидер Российской федерации и пока еще недосягаемый лидер по объемам производства. Этим можно гордиться. Объемы устойчиво на протяжении последних лет колеблются в районе 22-25 тысяч тонн продукции выращивания",- заявил Лабинов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания Карелии.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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