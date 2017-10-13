Министр Лабинов назвал отрасль, которой может гордиться Карелия

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что в республике есть направление сельского хозяйства, успехи которого заметны на федеральном уровне.

"Что касается форелеводства: да, это флагман в развитии агропромышленного комплекса. Да, это лидер Российской федерации и пока еще недосягаемый лидер по объемам производства. Этим можно гордиться. Объемы устойчиво на протяжении последних лет колеблются в районе 22-25 тысяч тонн продукции выращивания",- заявил Лабинов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания Карелии.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".