15:12, 12 Октября 2017
Министр Лабинов пообещал отправиться на звероферму в Пряжу, где от голода гибнут животные
По теме
Загрузка...
Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что посетит пряжинскую звероферму, на которой норки и лисы от голода едят друг друга.
Об этом Владимир Лабинов заявил в стенах Законодательного собрания Карелии, когда выступал перед парламентариями с докладом о стоянии сельского хозяйства в Карелии. Один из вопросов от депутатов касался кризиса в Пряже, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
05.10.2017, 11:15
09.10.2017, 15:03
09.10.2017, 14:57
10.10.2017, 15:48
Аналитика
10.10.2017 10:58
Политкухня
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности.
09.10.2017 11:18
06.10.2017 11:05
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
Чтиво
Сегодня 14:44
Личное мнение
О том, как выбрать достойную автошколу, рассказывает председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Алефтина Смирнова.
06.10.2017 11:54
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии