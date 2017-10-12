"Министр Лабинов пообещал отправиться на звероферму в Пряжу, где от голода гибнут животные"

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что посетит пряжинскую звероферму, на которой норки и лисы от голода едят друг друга.

Об этом Владимир Лабинов заявил в стенах Законодательного собрания Карелии, когда выступал перед парламентариями с докладом о стоянии сельского хозяйства в Карелии. Один из вопросов от депутатов касался кризиса в Пряже, сообщают "Вести Карелии".

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