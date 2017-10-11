"Министр Матвиец предложил не ждать экономического чуда в Карелии"

Министр экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Матвиец рассказал, на чем будет основываться работа его министерства.

Министр экономразвития и промышленности республики Дмитрий Матвиец сообщил, что работа министерства будет основываться на двух основных принципах.

"Ждать или обещать "экономического чуда" мы не будем", - сказал Матвиец.

Подробнее о двух принципах работы министерства экономики и полную версию речи нового министра экономического развития читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".