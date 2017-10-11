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Новости. Экономика
10:02, 11 Октября 2017

Министр Матвиец предложил не ждать экономического чуда в Карелии

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Министр экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Матвиец рассказал, на чем будет основываться работа его министерства.

Министр экономразвития и промышленности республики Дмитрий Матвиец сообщил, что работа министерства будет основываться на двух основных принципах.

"Ждать или обещать "экономического чуда" мы не будем", - сказал Матвиец.

Подробнее о двух принципах работы министерства экономики и полную версию речи нового министра экономического развития читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Zim
2017-10-11 11:09:53
"«Экономическое чудо» — образное наименование форсировано развивающейся экономики какой-либо страны или региона на протяжении некоторого времени.

Похоже убежден, что в отдельно взятом регионе, от стагнации не уйти?
Вероятно это и будет тем "результатом", который нам обещал на выборах Парфенчиков?
циник
2017-10-11 11:02:59
Из "сытой, стабильной, с высокими зарплатами и социальными гарантиями" демократической Европы поступили сведения (мне вчера по радио сказали), что туристам России рекомендуют воздержаться от поездок во Францию, Италию, Голландию, т.к. там идут массовые протесты рабочих и транспорт может вообще не ходить.
Профсоюзы организуют массовые забастовки в борьбе за ништяки пролетариата с капиталистами-ворами.
Вопрос сказочникам о прекрасной, благополучной Европе, если там все так безоблачно и сыто, то чего рабочие бастуют? С жиру бесятся?
А может мы имеем дело с экономическим кризисом, неотъемлемым свойством капитализма, при котором усиливается эксплуатация наемной рабсилы, и под давлением этих кризисов обостряется классовая борьба?
А заодно и наблюдаем пример российскому пролетариату, как надо вести борьбу за свои права. Не голодовку объявлять после невыплаты за три месяца зарплаты, убивая свой желудок и здоровье, а организовываться и проводить МАССОВЫЕ забастовки, бить по КАРМАНУ буржуя. Ибо его не интересует ничего, кроме собственной прибыли, которая есть НЕОПЛАЧЕННЫЙ труд наемных рабочих.
majan
2017-10-11 10:19:06
Последняя надежда (Чумак) умерла и всё - кина не будет !
Экономики нет, развития не будет, но министр есть.
xxxxxxx
2017-10-11 10:14:57

"Министр Матвиец предложил не ждать экономического чуда в Карелии"
Судя по тому как провалил программу расселения чего то ждать от такого правительства и министра не приходиться. Как то пережить вас надо. Да , и что Матвиец , после этого на работу ходишь ???
Гость
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