Министр образования РФ будет нещадно бороться с выпускными, похожими на свадьбу

Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что брать кредиты на организацию пышного выпускного в школе — это безумие, и пообещала, что Минобрнауки будет нещадно бороться с этой практикой.

"Это безумие, и с этим будет борьба нещадная, я вас уверяю", — ответила Васильева на вопрос о практике взятия кредитов на проведение выпускного в школе.

Она отметила, что каждая школа решает вопрос о проведении выпускного сама, при этом Васильева отметила, что в этом году "большинство школ считают, что это должно произойти очень достойно, скромно".

"Прощание со школой, день последнего звонка, перевести, может быть, в то историческое русло, как все начиналось — просто торжественная линейка, поговорили, попрощались, сказали друг другу действительно хорошие, важные слова, потому что это действительно рубеж", - цитирует news.mail Ольгу Васильеву.

Она также согласна с мнением, высказанным представителями некоторых регионов о том, что выпускной не должен превращаться в пышный банкет, напоминающий свадьбу.

Министр также поздравила российских выпускников с окончанием учебы.

"Я от всей души поздравляю, прежде всего, выпускников, учителей и родителей, потому что одиннадцатиклассники вступают в большую жизнь. Большой рубеж был пройден. Те, кто заканчивают девятый класс, они будут ориентироваться на продолжение учебы в школе либо они выбирают колледж, — это выбор, который тоже очень сложно осуществить", — сказала Васильева.