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Новости. Общество
12:07, 21 Сентября 2017

Министра строительства Карелии спросили, не пора ли ему в отставку из-за холода в квартирах

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Доклад министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрия Матвийца о начале отопительного сезона в республике вызвал недовольство ряда депутатов.

Они не согласны с тем, что из 18 муниципалитетов Карелии только в 8 уже началось теплоснабжение жилого фонда.

Министр объяснил это тем, что по закону включать теплоснабжение нужно тогда, когда средняя температура воздуха в течение 5 дней не будет превышать 8 градусов тепла, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2017-09-21 13:45:58
Молодые и ранние. Ни жизни не знают, ни опыта не имеют, в том числе жизненного, ни чувства собственного достоинства, о котором они вообще представления не имеют, а уже министры! Им указывают на дверь за непрофессионализм, а им хоть бы хны! Кто их, таких, назначает? Если, конечно, цель им поставлена уничтожить людей, то ни с этим отлично справляются.
Горожанин
2017-09-21 13:35:46
За нормативы по ОДН этого господина повесить мало! 100 р за воду, 160р - ОДН!
новый
2017-09-21 13:29:05
Артур и его команда
pupsik
2017-09-21 13:28:51
Да пофигу ему жители Карелии. Он приехал при прежнем руководителе республики, на время. Для какой-то цели ? И уедет скоро. Аварийное жилье, тепло и тд.. А где он , кстати, живет ? у него дома , наверное, все хорошо, тепло. Отдельная котельная?
тетка
2017-09-21 13:26:25
Почему молчит Парфенчиков?
Mike
2017-09-21 13:11:26
Сколько можно про нормативы говорить, когда ледяной холод в квартирах! Это как же надо ненавидеть людей, чтобы вместо того, чтобы пойти навстречу, учесть климатические условия, просто включить отопление, а не разглагольствовать про нормы?! В этом году была холодная весна, лето, осень не лучше, постоянно лили дожди. Что вам еще нужно, министр, чтобы иметь основания и дать отмашку уже с 15 сентября на подключение города к теплу?
Люди болеют, мерзнут дети и старики! Да зачем вы нам нужны в таком случае, циники! Идите добровольно в отставку, пока вас не вынесли с министерского кресла
Инженер Брунс
2017-09-21 12:39:22
что-то я не припомню, чтобы такие великие реформаторы современности как Чубайс, Гадар, Явлинский, Хакамада и прочие ушли в отставку после уничтожения страны в 90-е годы
эдуард3
2017-09-21 12:29:28
Ответ Министра - Депутату.

Заботу слышу у избранника народа
И разделяют полностью ее.
Была б на то моя лишь воля -
Давно бы дал в дома тепло!

Но обложили министерство все законами
Не мы писали в Думе их!!!
И если узаконили пять дней по восемь
То значит думали - что люди смогут пережить!

Вы, что толкаете на преступление?!
Хотите чтобы мы нарушили Закон?!
Так Вы творите тут же преступление
Подталкивав нарушать Закон!

Как Депутат - идите в Думу
В Правительство или еще куда.......
И если циркуляр оттуда будет
Народ вам может памятник поставит за терло в дома!

Пугать отставкой - это некорректно,
Я знаю, что на правильном пути
Закон и Честь - вот для меня мерило
Указы Президента - выполняю все.

Давайте так, не будем накалять погоду
Еще тепло неделю простоит!
Затем: я лично вентиль отверну Народу
И пусть оно согреет всех - вот мой девиз!

новый
2017-09-21 12:25:37
Чем хуже, тем лучше
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