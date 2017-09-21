Министра строительства Карелии спросили, не пора ли ему в отставку из-за холода в квартирах

Доклад министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрия Матвийца о начале отопительного сезона в республике вызвал недовольство ряда депутатов.

Они не согласны с тем, что из 18 муниципалитетов Карелии только в 8 уже началось теплоснабжение жилого фонда.

Министр объяснил это тем, что по закону включать теплоснабжение нужно тогда, когда средняя температура воздуха в течение 5 дней не будет превышать 8 градусов тепла, пишут "Вести Карелии".

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