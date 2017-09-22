15:33, 22 Сентября 2017
Министром по национальной политике Карелии может стать бывший замглавы МВД
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Нынешний глава Миннаца Андрей Манин, вероятно, лишится своего поста в ходе планируемой реорганизации министерства, которому передадут полномочия в сфере региональной политики и взаимодействием с органами местного самоуправления.
Как известно, на 25 сентября намечена инаугурация избранного главы Карелии Артура Парфенчикова, которая пройдет в Национальной библиотеке. И в этот же день двумя часами позже, начнется заседание правительства республики с обсуждением его новой структуры, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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