Минкомсвязи похвалило работу главы "Почты России", получившего 95 млн рублей премии

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16:50, 24 Мая 2017

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24.05.17 16:50
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Правительство рассмотрит вопрос продления или прекращения контракта гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова в установленные сроки.

Об этом заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

"Когда придет время, будет приниматься решение, что с этим контрактом дальше делать. Время придет 1 июля, по-моему, то есть в июне правительство этот вопрос будет рассматривать. Мы внесем предложения, правительство внесет предложения. Но контракт действует, "Почта" работает, показывает неплохие результаты", — сказал Никифоров.

Подробнее читайте на сайте "Вестей Карелии".

 

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Комментарии

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Гарик
2017-05-24 17:52:00
Очередного хапугу похвали ли . За то начальник отделения почты получает 15000руб.,а работники еще меньше. Зажралась псевдоэлита.
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