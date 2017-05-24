Минкомсвязи похвалило работу главы "Почты России", получившего 95 млн рублей премии

Правительство рассмотрит вопрос продления или прекращения контракта гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова в установленные сроки.

Об этом заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

"Когда придет время, будет приниматься решение, что с этим контрактом дальше делать. Время придет 1 июля, по-моему, то есть в июне правительство этот вопрос будет рассматривать. Мы внесем предложения, правительство внесет предложения. Но контракт действует, "Почта" работает, показывает неплохие результаты", — сказал Никифоров.

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