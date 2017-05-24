16:50, 24 Мая 2017
Минкомсвязи похвалило работу главы "Почты России", получившего 95 млн рублей премии
По теме
Загрузка...
Правительство рассмотрит вопрос продления или прекращения контракта гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова в установленные сроки.
Об этом заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
"Когда придет время, будет приниматься решение, что с этим контрактом дальше делать. Время придет 1 июля, по-моему, то есть в июне правительство этот вопрос будет рассматривать. Мы внесем предложения, правительство внесет предложения. Но контракт действует, "Почта" работает, показывает неплохие результаты", — сказал Никифоров.
Подробнее читайте на сайте "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
17.05.2017, 14:04
18.05.2017, 10:15
22.05.2017, 16:36
17.05.2017, 18:20
19.05.2017, 19:40
19.05.2017, 13:02
Аналитика
Сегодня 11:31
Политкухня
Политолог Олег Реут о том, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.
23.05.2017 16:24
22.05.2017 10:35
19.05.2017 11:00
18.05.2017 10:15
Чтиво
22.05.2017 10:21
Личное мнение
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
17.05.2017 14:04
17.05.2017 13:00
16.05.2017 13:05
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
В театрах (2)
детям
В кинотеатрах (6)
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии